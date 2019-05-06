В Афганистане был ликвидирован один из лидеров ИГ*

Бойцами афганских специальных сил был ликвидирован один из лидеров террористической организации "Исламское государство"*. В Министерстве внутренних дел Афганистана сообщили, что речь идет о боевике по имени Муфти Узбек.
Представители афганского МВД пояснили, что операция, в ходе которой был убит террорист, проходила ночью 3 мая, однако рассказали о ней только сейчас. По словам сотрудников МВД, Узбек руководил террористическими группировками, дислоцированными в северной части Афганистана и в Центральной Азии.
Отмечается, что Муфти Узбек не только был руководителем террористов, но и принимал непосредственное участие в планировании террористических актов. Помимо этого, он занимался поставками оружия и различного снаряжения боевикам, а также финансировал операции, которые планировали террористы в Центральной Азии.
Вместе с Муфти Узбеком были убиты еще трое боевиков. Специальные силы Афганистана провели спецоперацию на территории провинции Баглан, где изъяли большое количество стрелкового оружия и боеприпасов.
Фото: Pravda.Ru
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