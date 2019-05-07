Украинские санкции позволили России создать новые отрасли ВПК

Прекращение военно-технического сотрудничества с Украиной позволило России расширить собственное производство в военно-промышленной сфере. Об этом заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.
"Отказ поставлять двигатели для вертолетов - это должно было погубить целую отрасль, но на самом деле Россия создала собственную отрасль производства вертолетных двигателей. Отказ поставлять силовые установки для кораблей подкосил бы все строительство флота в России, но лишь задержал их сдачу на год-другой". - сказал Суслов в интервью телеканалу NewsOne.
По мнению экс-министра, Россия сумела произвести "огромное импортозамещение" и стала полностью независимой от поставок украинских комплектующих.
"Они потратили огромные усилия на то, чтобы это компенсировать. И они смогли это сделать, а мы не смогли", - заключил политик.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко в 2014 году ввел запрет на любое сотрудничество с Россией в сфере ВПК. Запрет также распространился на продукцию двойного назначения, которая может быть использована как в военных, так и гражданских целях, например, на вертолетные двигатели и силовые установки для кораблей. В минувшем году, по словам вице-премьера Юрия Борисова, Россия сумела полностью заменить комплектующие для военной техники, закупавшиеся у Киева, на отечественные аналоги.
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