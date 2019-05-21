Военная полиция РФ и сирийские военнослужащие провели учения у Голан

Военная полиция Российской Федерации и военнослужащие армии Сирии приняли участие в совместных учениях, которые проходили в одной из сирийских провинций — Эль-Кунейтра. Ранее сообщалось, что данную территорию, расположенную рядом с Голанскими высотами, удалось освободить.

Известно, что за учениями наблюдал руководитель главного управления военной полиции Министерства обороны РФ Владимир Ивановский.

По словам Ивановского, на данный момент военные России постоянно следят за обстановкой в демилитаризованной зоне. Помимо этого, они контролируют соблюдение режима прекращения огня.

Напомним, что в 2017 году сирийским военным удалось выбить боевиков из Эль-Кунейтры, и именно с тех пор данная территория является демилитаризованной. Сейчас контроль над зоной осуществляют бойцы российской военной полиции.

Ивановский подчеркнул, что за прошедшие годы военной полиции РФ удалось создать в этих местах транспортную инфраструктуру, провести электроснабжение и наладить подачу воду. До этого, как сообщали власти провинции, боевики уничтожили порядка 50% электросетей и почти столько же объектов, необходимых для нормального функционирования водоснабжения.

Как отметил командир батальона военной полиции Ахмед Абдулмуталибов, местные жители рады присутствию российских военнослужащих и называют их "своими братьями". Кроме того, они благодарны за оказанную провинции помощь и относятся к военной полиции РФ приветственно и дружелюбно.

Фото: Pravda.Ru

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