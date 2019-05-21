Хуситы атаковали военную базу в Саудовской Аравии с помощью БПЛА

Один из аэродромов Саудовской Аравии оказался под ударом. Как сообщают местные средства массовой информации, хуситы использовали беспилотник для атаки на военную базу.

Отмечается, что атакованная авиационная база находится рядом с населенным пунктом Наджран. Стоит отметить, что этот город расположен как раз на границе Йемена и Саудовской Аравии.

Судя по предоставленной информации, повстанцы запустили беспилотный летательный аппарат, целью которого была ликвидация оружейного склада. Пока данных о количестве жертв или раненых не поступало. Кроме того, на данный момент не дана оценка причиненному ущербу.

Напомним, что ранее правительство Саудовской Аравии выступило с обвинениями в адрес повстанцев. Саудовские власти заявили, что хуситы атаковали нефтепровод "Восток-Запад". Повстанцы ответили на данные обвинения, пояснив, что упомянутая атака — это ни что иное, как ответ на действия саудовских войск на территории Йемена. Кроме того, они потребовали от Эр-Рияда остановить многочисленные акты агрессии.

Помимо этого, ранее сообщалось, что военнослужащие арабской коалиции организовали авиаудар, целью которого был жилой квартал йеменской столицы. Тогда, помимо граждан Йемена, пострадали две гражданки Российской Федерации, работающие в области здравоохранения.

Фото: Saudi Press Agency

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