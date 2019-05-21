На Украине был создан новый боевой робот ''Ласка''

Сразу в нескольких украинских изданиях появилась информация о том, что специалистами ОПК Украины был создан новый боевой робот. Отмечается, что новой разработке дали название "Ласка".

Известно, что робота собрали на запорожском предприятии "Инфоком ЛТД". "Ласка" выглядит как бронированный автомобиль небольших размеров, собранный на базе квадроцикла и вооруженный пулеметом. Есть у робота и более официальное наименование — "Беспилотная роботизированная платформа "Ласка 2.0".

Сами разработчики заявляют, что новый боевой робот — это "многофункциональная платформа". "Ласку" можно использовать как в качестве боевой единицы, так и как обычный транспорт. Судя по всему, робот действительно может выполнять большое количество задач. По заверениям создателей "Ласки", роботизированная платформа способна вести разведку, защищать периметр, транспортировать раненых и подвозить боеприпасы военнослужащим украинской армии.

Также разработчики оборудовали "Ласку" сразу несколькими аккумуляторами — это позволяет обеспечить работу систем управления, видеокамер, радара и другого оборудования. Сообщается, что максимальное расстояние, на которое робот сможет удаляться от оператора, достигает двух километров. А в качестве основного оружия на "Ласке" установлен пулемет Калашникова, имеющий калибр 7.62 миллиметра.

Фото: Pravda.Ru

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