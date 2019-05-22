На Кубани был показан новейший бронеавтомобиль ''Тайфун-ПВО''

В пресс-службе ЮВО (Южный военный округ) рассказали о том, что всего в заездах на всеармейском конкурсе расчетов переносных зенитных ракетных комплексов "Чистое небо" будут принимать участие два бронеавтомобиля.

Представители пресс-службы пояснили, что российский бронеавтомобиль "Тайфун-ПВО" собран на колесной базе 4×4, что дает ему возможность преодолевать сложные отрезки маршрута. Защита у машины комбинированная и состоит из металла и керамической брони. Благодаря этим двум характеристикам, подразделения ПВО будут хорошо защищены и смогут быстро перемещаться по позициям.

Также сообщается, что специалисты, работающие на заводе-изготовителе "Тайфуна-ПВО" уже успели провести ряд испытаний. Машина проехала по специальной трассе, где успешно преодолела препятствия "брод", "холм", "косогор", "песчаный участок" и другие.

Многие военные эксперты отметили, что новый бронеавтомобиль "Тайфун-ПВО", внешностью очень схож с "Тайфуненком". Напомним, что впервые автомобиль показали в 2015 году. Бронеавтомобиль вмещает в себя десять пассажиров, а полезная нагрузка достигает двух тонн. Броня машины способна защитить пассажиров от бронебойных пуль патрона 7,62×54R. Кроме того, автомобиль способен выдержать взрыв восьми килограмм тратила под колесами или днищем. Максимальная скорость, которую может развить машина — 105 км/ч.

Фото: Пресс-служба ЮВО

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