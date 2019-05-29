До конца 2020 года ВКС РФ получат 20 истребителей Су-35С

Заместитель главы Министерства обороны Российской Федерации Алексей Криворучко заявил, что до конца следующего года Воздушно-космическим силам России будут переданы двадцать истребителей Су-35С.

Также Криворучко отметил, что данные боевые самолеты производятся на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре, и предприятие справляется с поставленной задачей, обещая передать истребители в указанный срок. Кроме того, несколько боевых самолетов будут собраны и переданы ВКС России раньше — уже в этом году.

Отмечается, что инженеры и конструкторы КНААЗ не только занимаются сборкой Су-35С, но и постоянно ведут работы по модернизации машины. Известно, что во время разработок инженеры опираются на опыт, полученный во время использования истребителей в Сирии.

Например, следующие модификации самолетов будут вооружены всеми типами авиационных ракет классов "воздух-земля" и "воздух-воздух".

Напомним, что Су-35С — это многоцелевой сверхманевренный боевой самолет поколения 4++. Многие эксперты говорят о том, что данный самолет является "переходным звеном" между Су-27 и новейшим истребителем пятого поколения Су-57.

Фото: Pravda.Ru

Читайте также:

Чем двигатели Су-57 лучше иностранных аналогов?

Минобороны показало боевое применение Су-57 в Сирии