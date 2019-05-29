До конца 2020 года ВКС РФ получат 20 истребителей Су-35С

Заместитель главы Министерства обороны Российской Федерации Алексей Криворучко заявил, что до конца следующего года Воздушно-космическим силам России будут переданы двадцать истребителей Су-35С.
Также Криворучко отметил, что данные боевые самолеты производятся на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре, и предприятие справляется с поставленной задачей, обещая передать истребители в указанный срок. Кроме того, несколько боевых самолетов будут собраны и переданы ВКС России раньше — уже в этом году.
Отмечается, что инженеры и конструкторы КНААЗ не только занимаются сборкой Су-35С, но и постоянно ведут работы по модернизации машины. Известно, что во время разработок инженеры опираются на опыт, полученный во время использования истребителей в Сирии.
Например, следующие модификации самолетов будут вооружены всеми типами авиационных ракет классов "воздух-земля" и "воздух-воздух".
Напомним, что Су-35С — это многоцелевой сверхманевренный боевой самолет поколения 4++. Многие эксперты говорят о том, что данный самолет является "переходным звеном" между Су-27 и новейшим истребителем пятого поколения Су-57.
Фото: Pravda.Ru
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