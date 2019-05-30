Россия отвергает обвинения США в нарушении ДВЗЯИ

Посол России в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов заявил, что обвинения в нарушении ДВЗЯИ (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний) беспочвенны и являются ни чем иным, как атакой на существующий порядок контроля над вооружениями.
Напомним, что 29 мая глава Разведывательного управления Соединенных Штатов Роберт Эшли сказал, что Российская Федерация, возможно, не следует правилам, прописанным в Договоре о запрещении ядерных испытаний. Кроме того, Эшли заявил, что США не ратифицировали ДВЗЯИ, а значит могут не следовать указанным в нем требованиям.
По словам российского посла, правительство РФ категорически отвергает данные обвинения. Антонов подчеркнул, что высказаны предположения о нарушении Россией правил ДВЗЯИ были крайне странно — не на переговорах или консультациях, а через средства массовой информации.
Посол считает, что претензии со стороны США — это "хорошо спланированная атака, не только на Россию, но и на весь режим контроля над вооружениями".
Фото: Pravda.Ru
Читайте также:
Как США собирались защищаться в 50-х от ядерной войны
Путин рассказал о целях ядерного оружия и "первом ударе"
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Эстония намерена провести переговоры с РФ о транзите через ее территорию китайских грузов в Европу. Этот транзит Москве надо продать дорого, считает эксперт.
По словам родителей одноклассников хулигана, подобные выходки стали частным явлением.
В Свердловской области на месторождении "Мариинский прииск" был обнаружен крупнейший за последние 30 лет изумруд. Его вес составил 1,6 килограмма.