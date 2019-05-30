Россия отвергает обвинения США в нарушении ДВЗЯИ

Посол России в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов заявил, что обвинения в нарушении ДВЗЯИ (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний) беспочвенны и являются ни чем иным, как атакой на существующий порядок контроля над вооружениями.

Напомним, что 29 мая глава Разведывательного управления Соединенных Штатов Роберт Эшли сказал, что Российская Федерация, возможно, не следует правилам, прописанным в Договоре о запрещении ядерных испытаний. Кроме того, Эшли заявил, что США не ратифицировали ДВЗЯИ, а значит могут не следовать указанным в нем требованиям.

По словам российского посла, правительство РФ категорически отвергает данные обвинения. Антонов подчеркнул, что высказаны предположения о нарушении Россией правил ДВЗЯИ были крайне странно — не на переговорах или консультациях, а через средства массовой информации.

Посол считает, что претензии со стороны США — это "хорошо спланированная атака, не только на Россию, но и на весь режим контроля над вооружениями".

Фото: Pravda.Ru

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