Назван возможный конкурент F-35 в России

По словам экспертов из известного американского издания The National Interest, конкурентом истребителю пятого поколения F-35, который производится в Соединенных Штатах Америки, может стать боевой самолет МиГ-35.

В издании говорится о том, что российский истребитель МиГ-35 — это кульминация российской авиастроительной инженерной мысли. Подчеркивается, что на данный момент этот боевой самолет можно назвать самым надежным и эффективным многоцелевым истребителем в России.

Авторы статьи говорят и том, что разработчики МиГ-35 отнесли самолет к поколению 4++ из-за его уникальных технических характеристик.

Также в опубликованном материале эксперты ссылаются на оценки, которые давали российские летчики-испытатели. По их словам, истребитель МиГ-35 отличается высокой огневой мощью, усовершенствованным шасси и рамой повышенной прочности, что делает его очень эффективным самолетом.

Отмечается, что данные преимущества дадут возможность истребителю принимать участие в самых интенсивных боевых действиях в воздухе.

Напомним, что МиГ-35 является российским перспективным многофункциональным истребителем, характеристики которого очень близки к пятому поколению. Боевой самолет будет использоваться для завоевания господства в воздушном пространстве, а также для поражения наземных и надводных целей. Стоит отметить, что высокоточное оружие, установленное на истребителе, поможет наносить удары из-за пределов зоны противовоздушной обороны противника.

Фото: Wikipedia

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