В Румынии обнаружили «загадочный» танк M1 Abrams

На данный момент на территории Румынии проходят масштабные многонациональные военные учения. Именно на них заметили "загадочную" версию американского танка M1 Abrams.

Отмечается, что представители Соединенных Штатов Америки представили модернизированную версию боевой машины, оснащенную новым комплектом брони на башне.

Эксперты из известного издания Defense Blog назвали данную модификацию "таинственной". По словам специалистов, данный танк является третьей версией модернизации M1 Abrams. Отмечается, что танк оснастили модулями комплекса активной защиты Trophy. Данные модули защищают боевую машину от противотанковых управляемых снарядов.

Также специалисты назвали данную версию самым высокотехнологичным танком во всем мире, отметив превосходную боевую мощь, высокие показатели защиты и мобильность. Также говорится о том, что усовершенствования сосредоточены на системах управления, энергопотреблении и канале передачи информации о боекомплекте.

Эксперты даже заявили, что показанный танк является самым надежным из всей линейки M1 Abrams.

Фото: Wikipedia

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