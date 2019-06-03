В Румынии обнаружили «загадочный» танк M1 Abrams

На данный момент на территории Румынии проходят масштабные многонациональные военные учения. Именно на них заметили "загадочную" версию американского танка M1 Abrams.
Отмечается, что представители Соединенных Штатов Америки представили модернизированную версию боевой машины, оснащенную новым комплектом брони на башне.
Эксперты из известного издания Defense Blog назвали данную модификацию "таинственной". По словам специалистов, данный танк является третьей версией модернизации M1 Abrams. Отмечается, что танк оснастили модулями комплекса активной защиты Trophy. Данные модули защищают боевую машину от противотанковых управляемых снарядов.
Также специалисты назвали данную версию самым высокотехнологичным танком во всем мире, отметив превосходную боевую мощь, высокие показатели защиты и мобильность. Также говорится о том, что усовершенствования сосредоточены на системах управления, энергопотреблении и канале передачи информации о боекомплекте.
Эксперты даже заявили, что показанный танк является самым надежным из всей линейки M1 Abrams.
Фото: Wikipedia
Читайте также:
В мировом рейтинге танков победил Abrams
Экипаж "Абрамса" рассказал о плюсах и минусах "Арматы"
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
США и Россия выходят из договоров по контролю за гонкой вооружений. Это тревожная ситуация, особенно когда в Европе есть такие страны, как Румыния и Польша.
США и Россия выходят из договоров по контролю за гонкой вооружений. Это тревожная ситуация, особенно когда в Европе есть такие страны, как Румыния и Польша.
В середине мая Сердюков также был избран председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации.