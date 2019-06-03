Трагедия в Подмосковье, где в уличной драке погиб бывший боец спецподразделений, вызвал вопросы к действиям правоохранительных органов.
Одна из основных претензий — недостаточная оперативность прибытия силовиков. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия только спустя 40 минут после вызова.
Председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков прокомментировал "Правде.Ру" инцидент в Подмосковье, в результате которого погиб боец спецназа.
"В очередной раз мы убеждаемся в том, что борьба с уличной преступностью в нашей стране, должна вестись эффективнее. Преступники обнаглели от безнаказанности и, безусловно, необходимо увеличить количество полиции на улицах и оперативность их прибытия на место преступления", - пояснил эксперт.
"Камеры необходимо использовать не только для раскрытия преступлений, но и осуществлять мониторинг по ним в режиме реального времени, с помощью умной обработки видеосигнала, позволяющего обращать внимание оператора на ту камеру, где происходят определённые события", - считает Антон Цветков.
"Рано говорить про действия полиции именно в этом конкретном случае в Подмосковье, но сколько раз мы видели, как граждане жаловались на отсутствие своевременной реакции правоохранителей на уличное насилие. Этому виной и нехватка полицейских, и декриминализация побоев, и забюрократизированность самих сотрудников. И это все несмотря на неоднократные установки руководства страны и министерства внутренних дел сосредоточить усилия именно на оперативности реакции", — сказал Цветков.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала рассказ отца Никиты Белянкина о трагедии. Алексей Белянкин сообщил, что его сын вступился за человека, которого избивала группа людей.
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