Самолеты-разведчики США и Швеции были перехвачены над Балтикой Су-27

Как сообщили в российском Министерстве обороны, утром 10 мая над Балтийским морем, в непосредственной близости от границ России, были замечены два самолета-разведчика. Отмечается, что один из них принадлежал Военно-воздушным силам Соединенных Штатов Америки, а второй ВВС Швеции.



Перехват самолетов-разведчиков над Балтийским морем

Для перехвата самолетов RC-135 и "Гольфстрим" в воздух был поднят российский боевой самолет Су-27. В сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ сказано, что истребитель подошел к замеченным самолетам-разведчикам на безопасное расстояние и начал их сопровождать, не давая нарушить границы российского воздушного пространства. Подчеркивается, что все необходимые меры для обеспечения безопасности во время операции соблюдались.

Также в Минобороны отметили, что пилот российского истребителя соблюдал все установленные международные правила использования воздушного пространства.

Стоит отметить, что разведывательные самолеты и беспилотные летательные аппараты других государств все чаще наблюдаются рядом с границами России. Чаще всего они появляются в районе Крымского полуострова и Краснодарского края, а также над Балтикой. Кроме того, разведывательная деятельность ведется рядом с военными базами Российской Федерации, расположенными на территории Сирии.

Судя по предоставленным данным, за 2018 года радиотехнические войска ВКС России зафиксировали и сопроводили около 980 000 различных летательных аппаратов. Около 3 000 из них были иностранными боевыми самолетами.

Видео: Минобороны РФ

Читайте также:

Минобороны показало перехват самолета-разведчика над Балтикой — Видео

Американский разведчик был замечен рядом с Крымом и мостом