Выявлены основные недостатки истребителей F-35

В американском издании Defense News появилась информация о том, что боевые самолеты пятого поколения F-35, производящиеся в Соединенных Штатах Америки, имеют существенные недостатки, которые могут сильно мешать выполнению боевых задач.

В опубликованном материале отмечается, что речь идет о двух версиях истребителя: F-35B и F-35C. Данные самолеты предназначены для Военно-морских сил США и подразделений морской пехоты.

Данные версии истребителя в состоянии летать на большой высоте со сверхзвуковой скоростью лишь небольшое количество времени, поскольку появляется угроза структурного повреждения. Кроме того, в таких условиях истребитель может потерять свою малозаметность и будет обнаружен противником.

Подчеркивается, что впервые об этих проблемах узнали еще в 2011 году. Тогда у истребителя F-35B, который разогнался до скорости 1,4 Маха, вздулось стелс-покрытие. А боевой самолет F-35C, выполняя тестовый полет, получил структурные повреждения.

В издании пишут о том, что проблема получила первую степень риска, которая является максимальной. Такие проблемы, как говорят эксперты, могут серьезно повлиять на процесс выполнения боевых задач. Но в американском оборонном ведомстве заявили, что недостатки были выявлены в условиях перегрузок, поэтому менять покрытие и устранять неполадки никто не собирается.

Фото: Pravda.Ru

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