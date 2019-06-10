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Источник Правда.Ру

В Японии рассказали о причинах крушения истребителя F-35A

Силовые структуры » Министерство обороны print

В одном из японских изданий был опубликован доклад, в котором рассказывается о причинах крушения американского истребителя Военно-воздушных сил Японии F-35A.

Судя по предоставленным информационным агентством Kyodo данным, пилот, управляющий боевым самолетом, потерял ориентацию в пространстве, что и привело к трагедии. Скорее всего, пилотом было потеряно ощущение высоты и положения истребителя в воздухе.

Сообщается, что с пилотом F-35A постоянно поддерживали связь, и в какой-то момент ему было приказано снизить высоту, чтобы увеличить дистанцию до другого боевого самолета. Выполняя поставленную задачу, летчик совершил ошибку, из-за чего пошел на быстрое снижение и со скоростью в 1100 км/ч столкнулся с водной поверхностью Тихого океана.

Подчеркивается, что в ходе расследования было выяснено, что истребитель F-35A был полностью исправен. Как говорят эксперты, летчик попросту не смог понять, что начинает падение в океан, что и стало причиной авиакатастрофы.

Напомним, что данное крушение является первой аварией с участием истребителя пятого поколения F-35A. Как известно, Япония не намерена отказываться от контракта с Соединенными Штатами Америки и купит у Вашингтона 105 единиц таких самолетов.

Фото: Pravda.Ru

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