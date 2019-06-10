В одном из японских изданий был опубликован доклад, в котором рассказывается о причинах крушения американского истребителя Военно-воздушных сил Японии F-35A.
Судя по предоставленным информационным агентством Kyodo данным, пилот, управляющий боевым самолетом, потерял ориентацию в пространстве, что и привело к трагедии. Скорее всего, пилотом было потеряно ощущение высоты и положения истребителя в воздухе.
Сообщается, что с пилотом F-35A постоянно поддерживали связь, и в какой-то момент ему было приказано снизить высоту, чтобы увеличить дистанцию до другого боевого самолета. Выполняя поставленную задачу, летчик совершил ошибку, из-за чего пошел на быстрое снижение и со скоростью в 1100 км/ч столкнулся с водной поверхностью Тихого океана.
Подчеркивается, что в ходе расследования было выяснено, что истребитель F-35A был полностью исправен. Как говорят эксперты, летчик попросту не смог понять, что начинает падение в океан, что и стало причиной авиакатастрофы.
Напомним, что данное крушение является первой аварией с участием истребителя пятого поколения F-35A. Как известно, Япония не намерена отказываться от контракта с Соединенными Штатами Америки и купит у Вашингтона 105 единиц таких самолетов.
Фото: Pravda.Ru
Читайте также:
Болгария купит у США истребители F-16
США применят F-35 в Сирии против Су-57 и российской ПВО?
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
По статистике, желчные камни образуются у каждого пятого жителя планеты. У женщин желчнокаменная болезнь встречается почти в два раза чаще, чем у мужчин. Виной тому женские гормоны эстрогены, которые замедляют выведение желчи. И что делать, если эти камни обнаружены? Неужели нет альтернативы удалению желчного пузыря?
Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутерреш.
Депутат Курской областной Думы от КПРФ Игорь Астапов лишен мандата из-за 27 квартир, принадлежащих его жене, но не указанных в декларации о доходах и имуществе.