Британские журналисты обнаружили китайские детали в самолетах F-35

Производитель самолетов F-35 Lockheed Martin закупает электронные платы у американской компании GE Aviation. Британский телеканал Sky News выяснил, что GE Aviation закупает пустые печатные платы у Exception PCB, которая принадлежит китайской компании Shenzhen Fastprint еще с 2013 года.



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Сразу после репортажа телеканала компания GE Aviation сделала заявление, в котором пояснила, что компания Exception PCB не имела доступа к секретной информации о самолетах пятого поколения F-35. Также представители компании заверили общественность, что производитель печатных плат не имел возможности встраивать шпионское ПО.

Аналогичное мнение телеканалу высказало и министерство обороны Великобритании.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что у американского истребителя пятого поколения F-35 обнаружился дефект. Истребитель в состоянии летать на большой высоте со сверхзвуковой скоростью лишь небольшое количество времени, поскольку появляется угроза структурного повреждения. Кроме того, в таких условиях истребитель может потерять свою малозаметность и будет обнаружен противником.

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