Разведка Израиля обвиняет Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе

Атаку на танкеры в Оманском заливе организовал Иран, считает разведка Израиля.



Иран хотел бы уничтожить Израиль

Об этом сообщает 13-й канал телевидения Израиля.

В репортаже телеканал ссылается на некоего высокопоставленного чиновника в силах безопасности страны, специализирующегося в слежке за Ираном.

Согласно предоставленной информации, атака была организована Корпусом стражей исламской революции. Танкеры, сообщает 13-й канал телевидения Израиля, были атакованы торпедами либо магнитными минами.

Примечательно, что ранее Иран обвинил в нападениях на танкеры и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман.

Отметим, что такого же мнения придерживаются, например, Соединенные Штаты Америки и Великобритания. Германия же отказались верить в вину Ирана в подрыве танкеров.

Напомним, что в минувший четверг в Оманском заливе произошла атака на два нефтяных танкера. Одно из судов затонуло. Среди его членов были граждане Российской Федерации.

Москва заявила, что до проведения расследования инцидента рано делать выводы о виновности Ирана.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Британия отправит в Персидский залив спецназовцев для охраны своих судов.

Читайте также:

Иран вызвал Израиль на "морской бой".