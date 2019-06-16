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Источник Правда.Ру

Разведка Израиля обвиняет Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе

Силовые структуры » Министерство обороны print

Атаку на танкеры в Оманском заливе организовал Иран, считает разведка Израиля.


Иран хотел бы уничтожить Израиль

Об этом сообщает 13-й канал телевидения Израиля.

В репортаже телеканал ссылается на некоего высокопоставленного чиновника в силах безопасности страны, специализирующегося в слежке за Ираном.

Согласно предоставленной информации, атака была организована Корпусом стражей исламской революции. Танкеры, сообщает 13-й канал телевидения Израиля, были атакованы торпедами либо магнитными минами.

Примечательно, что ранее Иран обвинил в нападениях на танкеры и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман.

Отметим, что такого же мнения придерживаются, например, Соединенные Штаты Америки и Великобритания. Германия же отказались верить в вину Ирана в подрыве танкеров.

Напомним, что в минувший четверг в Оманском заливе произошла атака на два нефтяных танкера. Одно из судов затонуло. Среди его членов были граждане Российской Федерации.

Москва заявила, что до проведения расследования инцидента рано делать выводы о виновности Ирана.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Британия отправит в Персидский залив спецназовцев для охраны своих судов.

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Темы сша иран война армия россия израиль германия садоувская аравия
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