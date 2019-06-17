США разместят войска на территории Польши

Глава польского Министерства обороны Мариуш Блашак заявил о том, что договор между Вашингтоном и Варшавой предусматривает размещение военнослужащих и военной техники на шести точках, расположенных на территории Польши.

Также Блашак отметил, что точное определение будущих мест дислокации американских войск будет определено путем ведения двустороннего диалога между странами.

По словам главы Минобороны Польши, Североатлантический альянс должен усиливать восточные территории — только так можно будет "сдержать возможного агрессора". Однако не сообщается, о каком именно агрессоре идет речь.

До этого с заявлением о размещении войск на территории Польши выступал действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Он сказал, что польское правительство предоставит США все необходимое для размещения тысячи военнослужащих американской армии.

В российском Министерстве иностранных дел заявили, что с сожалением относятся к решению Вашингтона усилить военное присутствие в Польше.

Фото: Pravda.Ru

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