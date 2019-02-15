Польше надоело быть оруженосцем США

Польские СМИ все чаще задаются вопросом, а выгодно ли Польше быть союзником США? И приходят к неутешительным выводам: "Добродетель потеряли, ни рубля не приобрели".

Так польская Dziennik Gazeta Prawna (DGP) обсуждает вопрос о закупке 20 американских систем залпового огня HIMARS. Система предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами с дальностью до 300 километров. Она может нести шесть реактивных снарядов РСЗО или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету. "Мы все еще покупаем то, что нам хочет продать старший брат из-за океана, а не то, что мы хотели купить", — пишет Мацей Милош.

Автор отмечает, что покупка была сделана с одним боекомплектом, без передачи технологий и контракта на обслуживание оборудования. "Если сейчас мы потратим около 1,5 миллиарда злотых (414 миллионов долларов) на это оборудование, то в течение цикла его использования польской армией мы потратим примерно в два раза больше. И эти деньги, в основном, вернутся на американские заводы", — отмечает Милош.

Кроме того, эти системы не совместимы с системами управления огнем в польской армии, поэтому "кто-то когда-нибудь должен будет заплатить за эту интеграцию, трудно ожидать, что это будут наши друзья из-за Атлантики", добавляет он.

Если добавить к этому, что конфигурация и средства распознавания целей будут тоже американскими, то без привлечения американской обслуги не обойтись. В этом случае "вы можете с сарказмом спросить, является ли это покупкой для польской армии, или это мы оплачиваем затраты американской".

Не видит автор толка и в покупке американских ЗРК Patriot за пять миллиардов долларов, пока не рассмотрено "конкурентоспособное предложение от французов". "Разве такая закупочная монополитика не обернется против нас? Разве это не означает, что через 30 лет мы будем точно в той же точке, когда речь зайдет о возможностях нашей военной отрасли, и будем зависеть от одного поставщика?" — завершает Милош.

Заметим, что недавно начальник Европейского оборонного агентства Хорхе Домек заявил, что европейским странам необходимо двигаться в направлении "стратегической автономии" от США, сократив свою зависимость от вооружений американского производства. Аналогичные заявления делали и другие чиновники ЕС.

Поляки действуют себе во вред и в политике, об этом пишет Newsweek.pl. Так, в Варшаве США в среду, 13 февраля, провели "конференцию по Ближнему Востоку" в отсутствии представителей Ирана, Сирии и других стран региона. Присутствовал только премьер Израиля Бенджамин Нетаньяху. Бывший посол в Афганистане и аналитик Global.Lab Петр Лукасевич сказал в интервью газете, что "Польша стала неудачной платформой антииранской конфронтационной риторики". "Слова госсекретаря Майкла Помпео о том, что ситуация на Ближнем Востоке не может быть решена без противостояния Ирану — это бой военных барабанов. Очень плохо, что это происходит в Польше", — отметил эксперт.

"Второй частью этого несчастья" он называл то, что никто из высокопоставленных европейцев не поддержал конференцию. Польша является частью Европейского союза, "от которого зависит ее процветание и безопасность", зачем нам противопоставлять себя ЕС, который не поддержал американские санкции против Ирана, спрашивает аналитик.

Выступать против ЕС в сфере внешней политики "для нас губительно", потому что это "затрагивает вопросы, от которых мы действительно зависим", например, по Nord Stream 2. Аналитик считает, что выслуживаться перед США за возможность получения безвизового режима с США — не достойно "для серьезного государства". Он цитирует президента Ярослава Качиньского: "Мы потеряли добродетель, мы не заработали ни рубля".

Как сказал "Правде.Ру" политолог и публицист Армен Гаспарян, "история с ближневосточной конференцией это классическая тема, когда надо каким-то образом продемонстрировать позицию США по Ирану, но желательно не устами самого Вашингтона". "Польша далеко не в первый раз противопоставляет себя Европейскому союзу. Достаточно вспомнить, например, историю с распределением миграционных потоков, когда поляки говорили, что они категорически против, или когда они заявили, что надо привнести в Европу ядерный арсенал, дескать, таким образом можно будет защититься от агрессивных планов России. Хотя никаких агрессивных планов России до сих пор Польше предоставлено не было", — сказал политолог. Всегда и на все готовая Польша неустанно продолжает демонстрировать свою лояльность США, добавил эксперт.

Фото: комплексы HIMARS, Defense.gov

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