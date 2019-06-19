По словам первого заместителя главного конструктора компании "Алмаз-Антей" Сергея Друзина, новейший зенитно-ракетный комплекс С-500 "Прометей" сможет сбивать баллистические ракеты абсолютно всех видов.
Друзин отметил, что для для ЗРК С-500 были разработаны специальные ракеты, которые смогут бороться не только с обычными баллистическими целями, но и будут работать вне атмосферы, где аэродинамическое управление невозможно.
Также конструктор рассказал о новых локаторах, разработанных на базе активных фазированных решеток. Подчеркивается, что такие локаторы не имеют никаких передающих устройств — формирование сигнала происходит с помощью самой антенны.
По словам Друзина, данное оборудование позволит сделать эксплуатацию ракетного комплекса значительно более удобной и безопасной.
Ранее говорилось, что использовать зенитные ракетные системы С-500 можно будет только под защитой комплексов малой и средней дальности — "Бук", "Тор" и "Панцирь-С".
В апреле этого года командир ВКС России Юрий Грехов выступил с заявлением о том, что создание новейшего ЗРК С-500 "Прометей" подходит к концу. Кроме того, одновременно с ним разрабатываются еще несколько перспективных радиолокационных систем.
Фото: Pravda.Ru
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