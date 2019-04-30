Завершены последние испытания ЗРС С-500 ''Прометей''

Источник в Министерстве обороны Российской Федерации рассказал о том, что успешно завершились финальные тесты нового зенитного ракетного комплекса С-500 ''Прометей'' производства РФ.

Сообщается, что на специальном полигоне проверяли эффективность и работоспособность радиолокационного комплекса и многофункциональной радиолокационной станции. Последние тесты новейших систем проводили в условиях, максимально приближенных к реальным боевым действиям. После завершения испытаний в российском Минобороны приняли решение о том, что теперь ракетный комплекс С-500 ''Прометей'' полностью готов и можно запускать серийное производство.

Напомним, что ЗРК С-500 является представителем нового поколения зенитно-ракетных систем. ''Прометей'' может действовать как система противоракетной обороны, так и сбивать баллистические ракеты противника.

Отмечается, что С-500, помимо всего прочего, может даже сбивать вражеские беспилотные летательные аппараты и спутники. Максимальный радиус поражения ''Прометея'' достигает 600 километров. За один залп С-500 может сбить до десяти баллистических или гиперзвуковых ракет.

Фото: Pravda.Ru

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