Иран назвал действия сбитого беспилотника США провокационными

По словам официального представителя Министерства иностранных дел Ирана Аббаса Мусави, Тегеран осуждает действия беспилотного летательного аппарата, принадлежащего Соединенным Штатам Америки, и называет их провокационными.

Мусави подчеркнул, что никто не имеет права агрессивно проникать в воздушное пространство Ирана и нарушать границы государства. Политик заявил, что ответственность за последствия подобных провокационных действий целиком и полностью лежит на нарушителях.

Ранее сообщалось о том, что на территории провинции Хормозган Военно-воздушные силы КСИР сбили беспилотник США. Отмечается, что летательный аппарат незаконно вторгся в воздушное пространство Ирана, поэтому его ликвидация вполне объяснима.

Напомним, что сейчас отношения между Соединенными Штатами и Ираном сильно обострились. Вашингтон принял решение возобновить действие жестких санкций, которые затрагивают ключевые области экономики Ирана. По словам представителей американского правительства, таким образом США пытаются "изменить поведение" Тегерана. Кроме того, Штаты заявили, что КСИР является террористической организацией. Иранские власти ответили на данное обвинение и объявили, что США являются "государством — спонсором терроризма".

Фото: Pravda.Ru

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