300 экипажей танков Т-72 танкового соединения ЦВО отработают учебно-боевые задачи

Около 300 экипажей танков Т-72 танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) совершили марш и сосредоточились на полигоне под Челябинском в рамках мероприятий внезапной проверки боеготовности войск и сил ЦВО.

На полигоне танкисты отработают современные методики ведения боя на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет, в том числе "танковую карусель".

Десятки экипажей танков Т-72 будут поочередно выезжать из своих укрытий, вести огонь и возвращаться на исходную позицию. Такая методика ведения стрельбы позволяет снизить эффективность ответных ударов противника, повысить живучесть личного состава и техники.

Накануне полки и части непосредственного подчинения танковой дивизии, дислоцированные в Челябинской и Свердловской областях, были подняты по тревоге и в ночных условиях выполнили скрытное перемещение в назначенные районы.

К мероприятиям проверки привлечены более 6 тысяч военнослужащих и около 1 тысячи единиц боевой и специальной техники танкового соединения ЦВО.

24 июня 2019 г. в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Центрального военного округа. По замыслу внезапной проверки в полном составе приводятся в высшую степень боевой готовности органы военного управления Центрального военного округа, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения. Проверка направлена на оценку способности Вооруженных Сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года — стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019". Проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба. Задействуется более 35 полигонов. Контрольные мероприятия предусмотрено провести с 24 по 28 июня." - Сообщают в Минобороны РФ.

Фото: Pravda.Ru

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