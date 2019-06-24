Войска ЦВО тренируются принуждать к миру и бомбить аэродромы

В Минобороны РФ рассказали о задачах, которые поставили перед военнослужащими Центрального военного округа на внеплановых учениях. Российские миротворцы в рамках внезапной проверки боеготовности отрабатывают задачи по поддержанию мира в зоне вооруженного конфликта и созданию буферных зон.



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Кроме того, расчеты комплексов "Искандер-С" в рамках проверки выполнят групповые и одиночные ракетные удары по целям, имитирующим командные пункты и аэродромы.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что президент России Владимир Путин инициировал проверку боеготовности Центрального военного округа. В 6:00 в понедельник по боевой тревоге были приведены в высшую степень боевой готовности соединения ЦВО.

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