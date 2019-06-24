В Минобороны РФ рассказали о задачах, которые поставили перед военнослужащими Центрального военного округа на внеплановых учениях. Российские миротворцы в рамках внезапной проверки боеготовности отрабатывают задачи по поддержанию мира в зоне вооруженного конфликта и созданию буферных зон.
Кроме того, расчеты комплексов "Искандер-С" в рамках проверки выполнят групповые и одиночные ракетные удары по целям, имитирующим командные пункты и аэродромы.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что президент России Владимир Путин инициировал проверку боеготовности Центрального военного округа. В 6:00 в понедельник по боевой тревоге были приведены в высшую степень боевой готовности соединения ЦВО.
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Российский журналист Андрей Норкин прокомментировал слова Владимира Путина о самом постыдном эпизоде своей карьеры, которые он произнес во время прямой линии.
"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдает экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
С этой же даты вступает в силу временный запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.