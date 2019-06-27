Морские пехотинцы КФл отразили высадку десанта на полигоне Аданак

В рамках внезапной проверки боевой готовности Каспийской флотилии на полигоне Аданак в Республике Дагестан морские пехотинцы приступили к проведению батальонного тактического учения с боевой стрельбой и высадкой морского десанта на необорудованное побережье.

Личный состав соединений и воинских частей совершил марши на штатной технике к местам розыгрыша практических действий. В ходе выдвижения были отработаны действия боевого охранения по отражению нападений разведывательно-диверсионных групп условного противника, действия подразделений противовоздушной обороны при налете авиации условного противника, а также вопросы преодоления зараженных участков местности в условиях применения противником оружия массового поражения.

В ходе учения подразделения морской пехоты выполнили практические действия по ведению обороны береговой полосы с целью противодействия высадке морского десанта условного противника.

Основное внимание в ходе розыгрыша практических действий было направлено на отработку взаимодействия между артиллерийскими, танковыми, мотострелковыми и другими приданными подразделениями при ведении маневренной обороны.

На завершающем этапе учения морские пехотинцы провели боевые стрельбы из самоходных артиллерийских установок (САУ) "Нона", противотанковых орудий "Рапира", противотанковых управляемых ракет "Метис" и "Фагот", танков Т-72, вооружения боевых машин пехоты БМП-3, БТР-82А, самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", минометов "Сани", ручных пехотных огнеметов РПО "Шмель", автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7 и другого вооружения.

В мероприятиях внезапной проверки боеготовности, которая продлится до конца недели, задействовано 35 кораблей, в том числе экипажи ракетного корабля "Татарстан", малых ракетных и артиллерийских кораблей "Астрахань", "Град Свияжск", "Углич", "Волгодонск", "Махачкала", тральных кораблей, артиллерийских катеров и судов обеспечения, а также около 1,5 тыс. военнослужащих флотилии.

"24 июня 2019 г. в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Центрального военного округа. По замыслу внезапной проверки в полном составе приводятся в высшую степень боевой готовности органы военного управления Центрального военного округа, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения. Проверка направлена на оценку способности Вооруженных Сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года — стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019". Проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба. Задействуется более 35 полигонов. Контрольные мероприятия предусмотрено провести с 24 по 28 июня." — Сообщили в Минобороны России.

Фото: Pravda.Ru

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