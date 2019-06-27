Армия ПНС заняла город Гарьян к югу от Триполи

Официальный представитель Ливийской национальной армии, которая находится под руководством Халифы Хафтара, рассказал о том, что военнослужащие ПНС (Правительство национального согласия) заняли расположенный к югу от Триполи город Гарьян.

Ранее сообщалось, что в апреле этого года бойцам Ливийской национальной армии удалось занять Гарьян без боя. Отмечается, что город расположен на трассе, которая ведет к ливийской столице.

Напомним, что 4 апреля 2019 года главнокомандующий ЛНА Халифа Хафтар выступил перед военнослужащими с заявлением о том, что необходимо начать наступление на столицу Ливии — город Триполи. Он подчеркнул, что ливийская столица "должна быть освобождена от террористов".

Союзники правительства национального согласия отреагировали быстро, объявив ответную операцию "Волна гнева". На данный момент в пригородах ливийской столицы продолжаются кровопролитные вооруженные столкновения.

Фото: Pravda.Ru

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