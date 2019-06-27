Официальный представитель Ливийской национальной армии, которая находится под руководством Халифы Хафтара, рассказал о том, что военнослужащие ПНС (Правительство национального согласия) заняли расположенный к югу от Триполи город Гарьян.
Ранее сообщалось, что в апреле этого года бойцам Ливийской национальной армии удалось занять Гарьян без боя. Отмечается, что город расположен на трассе, которая ведет к ливийской столице.
Напомним, что 4 апреля 2019 года главнокомандующий ЛНА Халифа Хафтар выступил перед военнослужащими с заявлением о том, что необходимо начать наступление на столицу Ливии — город Триполи. Он подчеркнул, что ливийская столица "должна быть освобождена от террористов".
Союзники правительства национального согласия отреагировали быстро, объявив ответную операцию "Волна гнева". На данный момент в пригородах ливийской столицы продолжаются кровопролитные вооруженные столкновения.
Фото: Pravda.Ru
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