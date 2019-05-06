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Армия Хафтара уничтожила штаб ПНС в Ливии

Силовые структуры » Министерство обороны

Военно-воздушные силы ЛНА (Ливийская национальная армия) уничтожили оперативный штаб ПНС (Правительство национального согласия), руководил которым Усама аль-Джуваили. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы главного штаба операции "Аль-Карама".

Сообщается, что военнослужащие армии Халифы Хафтара атаковали сразу несколько позиций. Под удар попал и вышеупомянутый штаб ПНС. Помимо этого, атакованы были дипломатический клуб и трасса, которая ведет к мечети эль-Кахили. Отмечается, что атака была прямой и точной.

Напомним, что Халифа Хафтар 4 апреля выступил перед своими военнослужащими, зачитав приказ, в котором говорится о необходимости наступления на ливийскую столицу — город Триполи. После этого в Ливии развязалась ожесточенная борьба, в ходе которой гибнут как военнослужащие, так и мирные граждане.

Противостоят Ливийской национальной армии лояльные ПНС вооруженные группировки. На данный момент бойцам ЛНА удалось полностью захватить аэропорт Триполи, однако до центра столицы военным пока дойти не удалось.

Фото: Pravda.Ru

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Темы ПНС ЛНА Ливия Триполи война в Ливии военные новости
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