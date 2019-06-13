Армия Хафтара сбила самолет союзников Правительства национального согласия

Бойцы Ливийской национальной армии уничтожили военный самолет союзников Правительства национального согласия. Напомним, что сейчас ЛНА находится под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара. Соответствующее заявление распространило информационное агентство Afrigatenews.

Судя по предоставленной информации, воздушное судно сбили рядом с городом Мисурата, который расположен в 200 километрах к востоку от ливийской столицы, которая на данный момент контролируется Правительством национального согласия. Известно, что летчик, управляющий самолетом, погиб.

Напомним, что сейчас на территории Ливии действуют два правительства: ПНС, которое было признано на международном уровне, и временный кабмин Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, расположенный на восточных территориях государства. Поддержку временному кабинету министров оказывает Ливийская национальная армия.

4 апреля этого года главнокомандующий ЛНА заявил о начале наступления на Триполи. После этого начались ожесточенные бои, многие из которых ведутся в пригородах ливийской столицы. Ранее Всемирная организация здравоохранения рассказала о том, что вооруженный конфликт в Ливии уже унес жизни 653 человек, среди которых есть и гражданские лица. Кроме того, ранеными числятся больше 3 500 человек.

Фото: Pravda.Ru

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