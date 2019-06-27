СКР отказал в возбуждении дела в отношении ударившей девушку судьи

Следственное управление СК России по Краснодарскому краю отказалось возбуждать уголовное дело в отношении судьи Динского районного суда Светланы Дубовик.





Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на кадрах которой видно как судья бьет по лицу девушку, снимавшую ее на телефон. Позднее пострадавшая обратилась в полицию с заявлением.

Как уточняет газета "Коммерсантъ", следователи обнаружили в ситуации обоюдный конфликт. По их мнению, девушка поднесла телефон слишком близко к лицу судьи. Дубовик отмахнулась и случайно задела пострадавшую.

Конфликт с участием судьи произошел в мае. Автомобиль с Дубовик подъехал к дому девушки, водитель потребовал убрать с дороги машину хозяев дома, что и стало причиной ссоры. Инцидент должен был рассматриваться на заседании Квалификационной коллегии судей края, однако сама судья ушла на больничный.