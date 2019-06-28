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Источник Правда.Ру

В ЦВО приступили к контрольным занятиям в ходе проверки боеготовности

Силовые структуры » Министерство обороны print

Войска и силы Центрального военного округа (ЦВО) приступили к контрольным занятиям в рамках внезапной проверки боеготовности.

В проверке боеготовности задействованы около 700 подразделений соединений и частей военного округа. На полигонах в регионах Сибири, Урала и Поволжья военнослужащие демонстрируют навыки управления многотонными бронемашинами, точную стрельбу из пушек, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, выполняют нормативы по тактической и тактико-специальной подготовке.

На занятия привлечены экипажи танков Т-72Б3, бронетранспортеров БТР-82А, БМП-2М, расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо", "Град" и "Ураган", самоходных артиллерийских установок Мста-С" и "Акация" и другой военной и специальной техники. Расчеты ракетных комплексов "Искандер-М" в Оренбургской области выполняют одиночные и групповые электронные пуски по целям на различных дальностях. Контрольные занятия завершатся тактическими и тактико-специальными учениями различного уровня.

"24 июня 2019 г. в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Центрального военного округа. По замыслу внезапной проверки в полном составе приводятся в высшую степень боевой готовности органы военного управления Центрального военного округа, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.

Проверка направлена на оценку способности Вооруженных Сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года — стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019".

Проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба. Задействуется более 35 полигонов. Контрольные мероприятия предусмотрено провести с 24 по 28 июня." — Сообщили в Минобороны РФ

Фото: Pravda.Ru

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