О внеплановых военных учениях в Центральном военном округе руководящему составу Вооруженных сил сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Внеплановую проверку боевой готовности округа инициировал президент России Владимир Путин.
В понедельник в 6:00 в высшую степень боевой готовности были приведены все управления Центрального военного округа, некоторые соединения Восточного и Южного военных округов, а также отдельные группы Военно-транспортной и Дальней авиации, а также ВДВ.
Проверка боеготовности проходит в рамках оценки способности армейских соединений обеспечить безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняется высокая опасность террористических актов.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Североатлантический альянс планирует провести масштабные военные учения у границ России "Dragon-2019".
Читайте также:
США случайно опубликовали доктрину о ядерной войне
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Российский журналист Андрей Норкин прокомментировал слова Владимира Путина о самом постыдном эпизоде своей карьеры, которые он произнес во время прямой линии.
"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдает экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
С этой же даты вступает в силу временный запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.