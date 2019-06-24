В ЦВО стартовали внеплановые военные учения

О внеплановых военных учениях в Центральном военном округе руководящему составу Вооруженных сил сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Внеплановую проверку боевой готовности округа инициировал президент России Владимир Путин.



Военнослужащие Центрального военного округа проведут летом около ста учений / Новости от 04.06.2019 05:01

В понедельник в 6:00 в высшую степень боевой готовности были приведены все управления Центрального военного округа, некоторые соединения Восточного и Южного военных округов, а также отдельные группы Военно-транспортной и Дальней авиации, а также ВДВ.

Проверка боеготовности проходит в рамках оценки способности армейских соединений обеспечить безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняется высокая опасность террористических актов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Североатлантический альянс планирует провести масштабные военные учения у границ России "Dragon-2019".

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