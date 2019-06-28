Подразделения Ульяновской отдельной десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск приступили к проведению контрольных занятий по предметам боевой подготовки в рамках мероприятий внезапной проверки боеготовности, стартовавшей 24 июня 2019 года в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации.
В ходе проверки ульяновские десантники продемонстрируют свои навыки и умения по огневой, тактической, тактико-специальной, инженерной, военно-медицинской, физической, разведывательной подготовке, радиационной, химической и биологической защите, а также в вождении боевой техники.
Также будут проверены вопросы состояния боевого дежурства и оперативной подготовки, готовности вооружения и военной техники к выполнению задач по предназначению и обеспеченность соединения материально-техническими ресурсами.
Итоговая оценка командованию и личному составу бригады будет вынесена по итогам ротно-тактических учений с боевой стрельбой, которые пройдут в завершении мероприятий внезапной проверки боеготовности на полигоне "Поливно" в Ульяновской области.
Всего в мероприятиях задействовано около 2 тыс. военнослужащих и свыше 500 единиц военной и специальной техники десантно-штурмового соединения.
"24 июня 2019 г. в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Центрального военного округа. По замыслу внезапной проверки в полном составе приводятся в высшую степень боевой готовности органы военного управления Центрального военного округа, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.
Проверка направлена на оценку способности Вооруженных Сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года — стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019".
Проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба. Задействуется более 35 полигонов. Контрольные мероприятия предусмотрено провести с 24 по 28 июня." — Сообщали ранее в Минобороны РФ.
Фото: Pravda.Ru
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