Действующий американский президент Дональд Трамп дал интервью в эфире телеканала Fox News и заявил, что Вашингтон планирует начать вывод войск с территории Афганистана, однако в государстве необходимо оставить разведку.
По словам главы Соединенных Штатов Америки, Афганистан является "страной со множеством хороших мест, где можно спрятаться". Кроме того, Трамп подчеркнул, что за Афганистаном нужно вести наблюдение.
С таким заявлением президент США выступил после того, как талибы начали требовать переписать существующий вариант мирного договора, который подразумевает вывод американских войск из Афганистана. В обмен на это лидеры талибов пообещали самостоятельно бороться с террористами.
Напомним, что Трамп говорил о скором выводе войск США с территории Афганистана еще до того, как стал президентом. А в декабре 2019 года администрация американского лидера подтвердила отзыв военнослужащих из государства, однако против такого решения выступили республиканские законодатели.
Фото: Pravda.Ru
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