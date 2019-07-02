Дональд Трамп планирует оставить в Афганистане разведку

Действующий американский президент Дональд Трамп дал интервью в эфире телеканала Fox News и заявил, что Вашингтон планирует начать вывод войск с территории Афганистана, однако в государстве необходимо оставить разведку.

По словам главы Соединенных Штатов Америки, Афганистан является "страной со множеством хороших мест, где можно спрятаться". Кроме того, Трамп подчеркнул, что за Афганистаном нужно вести наблюдение.

С таким заявлением президент США выступил после того, как талибы начали требовать переписать существующий вариант мирного договора, который подразумевает вывод американских войск из Афганистана. В обмен на это лидеры талибов пообещали самостоятельно бороться с террористами.

Напомним, что Трамп говорил о скором выводе войск США с территории Афганистана еще до того, как стал президентом. А в декабре 2019 года администрация американского лидера подтвердила отзыв военнослужащих из государства, однако против такого решения выступили республиканские законодатели.

Фото: Pravda.Ru

Читайте также:

Трамп рассказал, чем армия США отличается от армии России

Трамп заявил о необходимости уничтожения ядерного оружия