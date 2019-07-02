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Источник Правда.Ру

Трамп заявил, что США стоит наводить порядок у себя, а не во всем мире

Силовые структуры » Министерство обороны print

Действующий президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, что его стране якобы приходится исполнять роль мирового жандарма.

Российская Федерация, например, указал глава Соединенных Штатов Америки, поддерживает порядок на своей территории, а не во всем мире.

Слова Дональда Трампа передает американское агентство новостей Fox News.

Военнослужащие Китайской народной республики, отметил Трамп, тоже, подобно российским солдатам, не разбросаны по всему свету.

Американская армия, например, подчеркнул действующий президент Соединенных Штатов Америки, находится на территории Афганистана слишком долго.

Трамп отметил, что хотел бы вывести армию США из этой "лаборатории террористов" полностью.

Напомним, что в феврале текущего года специальный представитель Соединенных Штатов Америки по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что Вашингтон обсуждал с талибами вывод американских войск с территории страны.

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Темы сша война армия россия афганистан
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