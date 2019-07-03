Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД.
Об этом сообщает официальный портал правовой информации.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, напомним, был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году.
Соглашение впервые в истории позволило ликвидировать целый класс вооружений.
Так, ДРСМД предусматривал уничтожение Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и меньшей дальности.
Также Москва и Вашингтон обязались не производить, не испытывать и не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в будущем.
В феврале текущего года же действующий президент США Дональд Трамп объявил о начале процедуры выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Глава государства отметил, что Российская Федерация дискредитировала ДРСМД своими многочисленными "безнаказанными" нарушениями соглашения.
Буквально на следующий день после слов Дональда Трампа о выходе США из договора, глава Российской Федерации Владимир Путин объявил, что Россия в ответ также приостановит участие в ДРСМД.
Примечательно, что российский президент потребовал больше не инициировать переговоры с Соединенными Штатами Америки по разоружению.
Закон, подписанный Владимиром Путиным, уточняет, что решение о возобновлении Россией действия договора будет приниматься им же.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что аналитическое издание The National Interest предположило, как будет развиваться неядерная война Российской Федерации с объединенными силами Североатлантического альянса.
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