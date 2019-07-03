Путин подписал закон о приостановлении РФ действия ДРСМД

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД.



Путин объявил о выходе России из ДРСМД / Новости от 02.02.2019 12:02

Об этом сообщает официальный портал правовой информации.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, напомним, был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году.

Соглашение впервые в истории позволило ликвидировать целый класс вооружений.

Так, ДРСМД предусматривал уничтожение Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и меньшей дальности.

Также Москва и Вашингтон обязались не производить, не испытывать и не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в будущем.

В феврале текущего года же действующий президент США Дональд Трамп объявил о начале процедуры выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Глава государства отметил, что Российская Федерация дискредитировала ДРСМД своими многочисленными "безнаказанными" нарушениями соглашения.

Буквально на следующий день после слов Дональда Трампа о выходе США из договора, глава Российской Федерации Владимир Путин объявил, что Россия в ответ также приостановит участие в ДРСМД.

Примечательно, что российский президент потребовал больше не инициировать переговоры с Соединенными Штатами Америки по разоружению.

Закон, подписанный Владимиром Путиным, уточняет, что решение о возобновлении Россией действия договора будет приниматься им же.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что аналитическое издание The National Interest предположило, как будет развиваться неядерная война Российской Федерации с объединенными силами Североатлантического альянса.

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