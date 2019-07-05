ФСБ просит арестовать помощника полпреда президента РФ в УФО

ФСБ России задержала подозреваемого в государственной измене. На суде задержанный рассказал, что его зовут Александр Воробьев и он занимает пост помощника полпреда президента РФ в Уральском Федеральном округе. Мужчина находился в здании суда в балаклаве.



ФСБ задержала бывшего главу СК по Москве Александра Дрыманова / Новости от 17.07.2018 12:22

На официальном сайте полномочного представителя утверждается, что Воробьев работал в органах местного самоуправления в Уральском Федеральном округе с 2006 по 2008 год. С 2010 по 2017 год Воробьев занимал руководящие должности в правительстве Калининградской области.