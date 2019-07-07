Вашингтон призывает войска Германии заменить армию США в Сирии

Соединенные Штаты Америки призывают Германию отправить наземные войска в Сирию.



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Об этом в интервью изданию Welt am Sonntag заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

Вашингтон желает, чтобы немецкие войска частично заменили там американскую армию, отметил специалист.

Напомним, что в декабре минувшего года Соединенные Штаты Америки объявили о начале вывода своих войск с территории Сирийской республики.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что немецкие средства массовой информации обвинили действующего президента США в ослаблении НАТО.

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