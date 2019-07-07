Соединенные Штаты Америки призывают Германию отправить наземные войска в Сирию.
Об этом в интервью изданию Welt am Sonntag заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
Вашингтон желает, чтобы немецкие войска частично заменили там американскую армию, отметил специалист.
Напомним, что в декабре минувшего года Соединенные Штаты Америки объявили о начале вывода своих войск с территории Сирийской республики.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что немецкие средства массовой информации обвинили действующего президента США в ослаблении НАТО.
Читайте также:
Сирия: Дьявол оказался звездно-полосатым.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Каждый день непрерывная очередь из соискателей рабочих мест выстраивается… нет, не в офисе какой-либо известной компании или кадрового агентства, а в московском храме иконы Божией Матери "Знамение" в Переяславской слободе. Там находится икона святого мученика Трифона, которого в народе считают скорым помощником в деле поиска хорошей работы.
"Модные" обличения Советского Союза преследуют очень прагматичную цель — потребовать с России деньги за возмещение "нанесенного материального ущерба".
Депутат Национального совета Словакии Петер Марчек сообщил, что готовится внести в парламент законопроект об отмене санкций против России.