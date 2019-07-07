Российской Федерации прекрасно известно, насколько слаб Североатлантический альянс.
Об этом сообщает немецкое издание Saarbrücker Zeitung.
Виноват в слабости НАТО, пишут авторы материалы, действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.
Главе США, сообщают эксперты из Saarbrücker Zeitung, удалось ослабить Североатлантический альянс благодаря "многочисленным угрозам" в адрес стран-участниц НАТО. Авторы материала напоминают, что Дональд Трамп постоянно, при любом удобном для него случае, обвиняет страны альянса — Германию или же, например, Великобританию — в том, что они якобы мало тратят денег на оборону.
Теперь так считает и весь мир, пишут немецкие журналисты.
Россия же, указывают немецкое издание, "безусловно" пользуется сложившейся вокруг Североатлантического альянса ситуацией в своих интересах.
Например, пишут авторы материала, Российская Федерация "увильнула" от выполнения условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и "под шумок" приступила к разработке новых систем вооружения.
НАТО, резюмируют в Saarbrücker Zeitung, необходимо "решительно выступить" против РФ. До недавнего времени, уверены эксперты, ответные мера Североатлантического альянса были "довольно умеренными".
Но политический конфликт НАТО и России, предупреждают авторы материала, может свернуть с дипломатического пути и привести к непоправимым для всего мира последствиям.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эксперт Военно-морского института США высмеял единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов".
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