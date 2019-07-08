Киевские власти впервые обратились к Соединенным Штатам Америки с просьбой о продаже оружия. Соответствующее заявление было опубликовано в Twitter Уильяма Тейлора, который на данный момент занимает пост временного поверенного в делах США на Украине.
По словам политика, он рад, что украинская сторона приняла такое решение. Отмечается, что поданный запрос будет обработан в ближайшее время. Также Тейлор заявил, что Вашингтон поддерживает суверенитет Украины и ее территориальную целостность.
Ранее с информацией о том, что Киев собирается начать покупать у США различную военную технику выступил американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер. Однако политик не уточнил, о каком именно вооружении идет речь. Также не сообщалось и о том, какое количество денежных средств готова выделать украинская сторона.
Напомним, что сейчас Соединенные Штаты помогают Вооруженным силам Украины как в техническом плане, так и в финансовом. Судя по предоставленной информации, в следующем финансовом году Вашингтон выделит Украине 250 миллионов долларов. Эти средства пойдут на обслуживание военной техники, подготовку личного состава и покупку вооружений.
Фото: Pravda.Ru
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