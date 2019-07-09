Армия Сирии начала наступление к западу от города Дейр-эз-Зор

Как сообщает информационное агентство Al-Masdar News, бойцы Сирийской арабской армии (САА) начали наступление на позиции террористов к западу от города Дейр-эз-Зор. Отмечается, что сирийские военнослужащие собираются уничтожить оставшиеся под контролем боевиков ИГИЛ* позиции.

Судя по предоставленной информации, наступательная операция САА будет проходить при поддержке добровольческих вооруженных формирований, созданных Сирией при содействии Ирана.

Сообщается, что сирийская армия будет в основном атаковать позиции, расположенные рядом с населенным пунктом Аль-Шула. Известно, что именно данный город в последние несколько месяцев все чаще подвергается атакам террористов.

Напомним, что отбить город у боевиков удалось в 2018 году, однако с момента захвата населенного пункта в нем начали активнее действовать подпольные формирования "Исламского государства".

Кроме того, зачищать свои территории от боевиков ИГ* решила и Ирак. 7 июля власти страны заявили о том, что начинают наступательную операцию в провинциях Салах-ад-Дин и Анбар на западе страны.

* Запрещенная в России террористическая организация

Фото: Pravda.Ru

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