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Источник Правда.Ру

Эксперт: США не могут защититься от межконтинентальных ракет

Силовые структуры » Министерство обороны print

По словам эксперта службы исследований конгресса США Эми Вулф, у государства отсутствует защита не только от новейшей сверхзвуковой системы "Авангард" производства Российской Федерации, но и от межконтинентальных баллистических ракет. Также Вулф отметила, что Соединенные Штаты не в состоянии защититься и от быстролетящих баллистических ракет Китая.

Эксперт подчеркнула, что американское правительство делает все, чтобы сдержать возможный удар потенциального противника. Для этого Вашингтон идет путем сдерживания.

Однако Вулф не рассказала, для чего тогда США развернули систему противоракетной обороны, которая используется для ликвидации боевых блоков ракет малого, среднего и межконтинентального радиуса как в космосе, так и в атмосфере.

Напомним, что ракетный комплекс "Авангард" Владимир Путин представил 1 марта прошлого года. По словам российского президента, данный боевой блок может разгоняться до скорости, в 20 раз превышающей скорость звука. "Авангард" может маневрировать и обходить зоны покрытия противоракетных систем, что делает траекторию его полета непредсказуемой, а значит сбить его будет практически невозможно.

Фото: Pravda.Ru

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