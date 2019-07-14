Европейский союз призывает Российскую Федерацию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы Евросоюза.
В тексте документа говорится о "глубокой озабоченности" развитием ситуации вокруг соглашения, действие которого может прекратиться уже совсем скоро — 2 августа. В заявлении сказано, что Европа сожалеет в связи с решением Москвы приостановить выполнение обязательств по ДРСМД.
Примечательно, что в тексте документа не упоминаются Соединенные Штаты Америки, которые в одностороннем порядке объявили о расторжении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
В заявлении говорится о том, что Европейский союз призывает Российскую Федерацию "немедленно принять серьезные и транспарентные действия, чтобы обеспечить полное и проверяемое выполнение ДРСМД", ведь соглашение — "важный элемент европейской безопасности".
Напомним, что США и ряд других западных государств обвиняет Москву в нарушении ДРСМД из-за наличия ракет 9М729, которые якобы не соответствуют соглашению. Министерство обороны Российской Федерации же придерживается мнения, что данные ракеты не нарушают положения Договора.
Отметим, что Минобороны РФ в ответ призвало США уничтожить ударные беспилотники и установки Мк-41, разработанные специально для запуска "Томагавков".
В начале июля текущего года действующий президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Подписание главой государства закона стало ответом российской стороны на планы Соединенных Штатов Америки развернуть наземные ракеты средней и меньшей дальности.
Ранее "Правда.Ру" подробно писала о том, как развивались события вокруг ДРСМД и почему Владимир Путин подписал законопроект о приостановлении РФ действия соглашения.
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