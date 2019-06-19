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Автор Редакция military.pravda.ru

Николай Платошкин: Выход из ДРСМД не выгоден России и выгоден США

Силовые структуры » Министерство обороны print

Почему выход из Договора о ракетах средней и малой дальности выгоден США и не выгоден России, в прямом эфире программы "Точка зрения" видеостудии Pravda. Ru объяснил заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин.

— Николай Николаевич, надвигаются опасные времена — через полгода Россия и США выйдут из договора о ракетах средней и малой дальности. С моей точки зрения, это такой договор, который имел просто определяющее значение для всего мира. В 1987 году он был подписан, ратифицирован в 1989-м. И мы сразу исключили какой-то случайный ядерный конфликт в Европе. Нам стало жить легче. А до этого очень было непросто проснуться и посмотреть в окно: не прилетела ли там ракета? Сейчас эта угроза к нам возвращается. Хотя мнения есть разные. Одни говорят, что это ужасно, потому что рушит всю систему безопасности.

— Это — и мое мнение.

— Но вторые говорят: ничего страшного. Например, экс-министр иностранных дел России Игорь Иванов считает, что в продлении договора не заинтересованы обе стороны. Вы уже сказали, что это плохо. Объясните нам, пожалуйста, свою точку зрения.

— Может быть, уважаемым нашим слушателям стоит напомнить суть проблемы. Ракеты делятся на три вида по радиусу действия. До 500 км — тактические ракеты на поле боя: столкнулись две танковые дивизии где-то, одни другую ракетами могут обстрелять. Дальше — среднего радиуса от 500 км дальности до 5,5 тысяч.

Больше — межконтинентальные ракеты, то есть такие ракеты, которые с любой точки планеты Земля могут попасть в любую другую точку планеты Земля. Это — основа нашего с американцами ядерного сдерживания друг друга. Обычно у них дальность полета составляет 13-14 тысяч километров, что позволяет из любой точки России отправить ракету в любую точку США и наоборот.

Чем был для нас плох средний радиус, который был ликвидировал полностью? Тут, конечно, не так все просто. В 1987 году был подписан договор в Вашингтоне, который этот весь класс, за некоторым исключением, ликвидировал. Этот договор действительно больше выгоден нам, чем американцам. Почему? — Из-за географии, точнее — политической географии.

То есть эти ракеты с территории СССР или России до США не долетят. Исключая Аляску, которая в общем-то никому в этом плане не нужна. Но у американцев есть НАТО. И тогда было, а сейчас-то — тем более, включая Прибалтику. Поэтому они там эти ракеты могут разместить, как они и делали как раз в 80-е годы.

С территории ФРГ американская баллистическая ракета среднего радиуса Pershing-2 могла долетать до Москвы за 10 минут. Для сравнения: обычная межконтинентальная ракета из России в Америку летит 45 минут. За это время можно ее засечь, можно, теоретически, сбить, в любом случае — предупредить население, и оно успеет укрыться в метро.

А тут — всего 10 минут. Все. Реакция бесполезна. Тем более, если сейчас американцы могут ракеты средней дальности в Польше поставить, могут в Эстонии поставить. И мне тогда даже страшно представить, какое будет подлетное время. А у нас-то что есть? Сейчас договор ликвидируется. Мы говорим: у нас теперь тоже такие ракеты появятся. А мы где их ставить-то собрались?

— В Калининградской области.

— Так до Америки они никак не добьют! А смысл войны-то в чем? Разгромить основного противника. Американская система и тогда была основана на том, что ракета с ФРГ летит по Москве. Русские бьют по ФРГ. И что американцам от этого? Ни жарко, ни холодно.

Если обмен межконтинентальными ракетами, это — гарантированное взаимоуничтожение. Ракета, запущенная с территории США, влечет ответный удар по Нью-Йорку. И поэтому им этого не надо. А если наш ответный удар испепелит Эстонию, да им-то какая разница? Наоборот хорошо. Потому что наша ракета вместо того, чтобы угрожать США, будет угрожать вот этим странам, на которые американцам, грубо говоря, плевать вообще с 15-го этажа.

— Им это действительно выгодно?

— Им выгодно вдвойне.

— А нам?

— А нам — нет. Также вдвойне нет. СССР размещал ракеты среднего радиуса действия на Кубе в 1962 году. На американцев это произвело просто фатальное впечатление. Потому что с Кубы до Нью-Йорка — тоже 10 минут. И они даже были готовы на войну пойти, чтобы только их убрать оттуда. Понимаете, насколько они боялись!

А сейчас, предположим, они разместят эти ракеты в Польше. А мы где? — А нам негде. Мы всех друзей-союзников растеряли. Кубинцы нам этого не позволят. Венесуэла, сами понимаете, находится в каком состоянии. Поэтому для американцев восстановление этого класса ракет реально выгодно.

Мнение Путина здесь какое-то очень странное. Как вы намекнули, этот договор не запрещает крылатые ракеты, кроме как наземного базирования. Что такое крылатые ракеты в отличие от баллистических? Баллистическая летит по определенной траектории, выходит в космос, двигатель отстреливается, боеголовка свободно падает на Землю.

Это — самая дешевая ракета, потому что двигатель тратится только на подъем, на спуск — нет. Крылатая ракета — это беспилотный самолет. Да, он может маневрировать. Он летит по так называемой настильной траектории, а если программное обеспечение есть, может столбы какие-то облетать и так далее. Но скорость у крылатых ракет низкая.

Но, так как она маневрирует и сама летит до конца, то двигатель — очень затратный. Предположим, баллистическая ракета летит 25 тысяч км/ч. Это Юрий Гагарин летал на такой же. Крылатая — тысяча километров. Медленнее, чем обычный сверхзвуковой самолет. Крылатые ракеты морского базирования, то есть на кораблях, разрешались по договору.

И Путин вдруг заявляет, что мы теперь возьмем их с кораблей и поставим на сушу. Зачем? Смысл-то хоть в чем? Корабль может подойти к берегам Нью-Йорка до предела досягаемости крылатыми ракетами, это вполне можно понять. А если мы их на земле поставим, они уже никак до Америки не добьют.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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