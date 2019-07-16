На данный момент технологии ЗРК С-400 развертываются на территории семи государств — еще семь стран, как сообщается в российских СМИ, могут купить у России данные ракетные системы в ближайшее время.
Отмечается, что Турция стала пятой по счету страной, которая развернула у себя технологии зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф". Помимо Российской Федерации, это сделали еще и КНР, Белоруссия и Алжир. Кроме того, российские технологии в других комплексах используют Южная Корея и Египет.
К примеру, в Южной Корее создали зенитно-ракетный комплекс КМ-SAM, который был разработан на базе купленных у РФ технологий. Египетская сторона, в свою очередь, приобрела систему ПВО С-300ВМ "Антей 2500", которая является более современной и в какой-то степени более сложной системой, чем С-400. Помимо этого, С-300ВМ обладает большей мобильностью и специализируется на защите от крылатых ракет.
В октябре 2018 года договор с Россией о поставках С-400 "Триумф" подписала Индия. Сообщалось, что общая стоимость контракта достигла отметки в пять миллиардов долларов. Кроме того, российскими ракетными комплексами заинтересовалась Саудовская Аравия — уже начались переговоры. Также интерес к С-400 проявили власти Ирана, Ирака, Марокко, Вьетнама и Каира.
Фото: Pravda.Ru
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