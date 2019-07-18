Reuters: Эрдоган мог купить С-400 из-за своего страха перед ВВС Турции

Провал усилий Вашингтона, направленных на попытку убедить Турцию не покупать у России С-400, может быть связан с попыткой государственного переворота в стране три года назад.

Так считают сразу несколько высокопоставленных чиновников из Соединенных Штатов Америки, сообщает агентство новостей Reuters.

Возможно, считают американское чиновники, действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил закупать технику у Российской Федерации, а не у членов Североатлантического альянса, так как боится собственные Военно-воздушные силы.

ВВС Турции, напоминают чиновники из США, сыграли немаловажную роль в попытке государственного переворота в стране в июле 2016 года.

Российские зенитные ракетные комплексы С-400, передает Reuters, в случае необходимости смогут лучше отразить атаки Военно-воздушных сил Турции на Анкару, чем та же американская система Patriot.

Сам Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция выбрала предложение Российской Федерации, поскольку Москва сделала более выгодное предложение.

Напомним, что поставки Россией Турции ЗРК С-400 нашлись в прошлую пятницу.

Отметим, что не все собеседники Reuters из числа чиновников Соединенных Штатов Америки согласились с теорией о страхе Эрдогана перед ВВС Турции. Некоторые отметили, что на это могут быть и другие причины — например, все более и более растущее влияние Российской Федерации на Ближнем Востоке, разногласия между Турцией и США из-за войны с Сирией или кризис НАТО.

Также, отметили американские чиновники, действующий президент Турции, возможно, просто не хотел поступать так, как велят ему Соединенные Штаты Америки.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американское издание The Business Insider поставило Турцию на девятое место рейтинга сильнейших армий планеты.

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