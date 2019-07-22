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Источник Правда.Ру

В США обвинили самолет Венесуэлы в агрессивном поведении

Силовые структуры » Министерство обороны print

На официальной странице Южного командования Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки в Facebook появилось заявление о том, что боевой самолет Су-30, принадлежащий Военно-воздушным силам Венесуэлы, "агрессивно сопровождал" самолет ВВС США EP-3 Aries II.

Судя по предоставленной информации, американское воздушное судно выполняло полет 19 июля над Карибским морем. Там Aries II проводил "международно признанную и одобренную миссию". В опубликованном заявлении сказано, что венесуэльский истребитель сопровождал американский самолет на небезопасном расстоянии, что угрожало экипажу.

Также в опубликованном материале сказано, что "данное действие показывает безответственную поддержку Российской Федерацией незаконного режима Мадуро". Отмечается, что это происшествие демонстрирует то, как безрассудного поступает венесуэльский лидер — подчеркивается, что такими действиями глава Венесуэлы "подрывает международное верховенство закона".

Напомним, что отношения между Соединенными Штатами и Венесуэлой обострились после того, как в январе этого года лидер оппозиции Хуан Гуаидо заявил, что отныне будет временным президентом Венесуэлы. США оказали поддержку Гуаидо, как и многие страны Латинской Америки и Евросоюза. Николаса Мадура считают президентом Российская Федерация, Турция, Куба, КНР и еще несколько стран.

Фото: Pravda.Ru

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