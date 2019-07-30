Истребитель Су-57 запущен в серийное производство

Представители ОКБ имени Сухого рассказали о том, что в России начато серийное производство истребителя пятого поколения Су-57.

Предприятие к своему 80-летию выпустило брошюру, в которой говорится и о новейшем российском боевом самолете. В брошюре сказано, что Су-57 является многофункциональным авиационным комплексом пятого поколения, обладающим высоким интеллектом установленного на борту оборудования, малой заметностью и большими рубежами перехвата целей, находящихся как в воздухе, так и на земле.

Также в ОКБ имени Сухого отметили, что с российским Министерством обороны был подписан контракт, подразумевающий поставку семидесяти истребителей Су-57.

Ранее сообщалось о том, что впервые боевой самолет Су-57 поднялся в воздух в 2010 году. Многие военные эксперты отмечают, что новейший российский истребитель превосходит своих конкурентов, поскольку сочетает в себе очень высокую маневренность и возможность выполнения сверхзвукового полета.

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин провел совещание с руководителями оборонных предприятий. В ходе переговоров российский лидер заявил, что необходимо перевооружить сразу три авиационных полка ВКС РФ на истребители пятого поколения Су-57.

Фото: Pravda.Ru

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