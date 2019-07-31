Путин поручил задействовать военных при тушении пожаров в Сибири

Президент России заслушал доклад главы МЧС Евгения Зиничева по поводу лесных пожаров в Сибири и на Дальнем востоке. После доклада Владимир Путин распорядился привлечь Министерство обороны РФ к тушению лесных пожаров.

По поручению президента, особая группировка вооруженных войск в Иркутской области будет сохранена до особого распоряжения. Владимир Путин уже поручил Минобороны создать специальную авиационную группировку для тушения пожаров в Краснодарском крае. Ведомство выделит спасателям 10 самолетов Ил-76, а также 10 вертолетов военно-транспортной авиации.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что на самом деле происходит в Сибири. В Иркутской области, по данным регионального правительства, в "зоне контроля" находится 615 678 га пожаров. Площадь пожаров в "обслуживаемой зоне" составляет 23 381 га, т. е. тушат менее 4% пожаров от общей площади. Жители бьют тревогу - проблема гораздо шире, чем просто в тушении пожара, но их власти, как будто, не слышат: президент плавает на подводной лодке, Дума уходит в отпуск, а правительство помалкивает, потому что губернаторы ничего требуют, считая, что все "нормально".

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