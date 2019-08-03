Российский беспилотник "Охотник" совершил первый полет

Российский тяжелый ударный беспилотник "Охотник" совершил свой первый полет.

Об этом сообщают средства массовой информации.

Свой первый полет "Охотник", пишет, например, Telegram-канал AviaComments, совершил в соответствии с заданием на первый вылет.

Отметим, что ранее действительно сообщалось о планах запустить российский тяжелый ударный беспилотник в первый полет летом текущего года.

В мае этого года же сообщалось, что "Охотник" впервые совершил полный разгон и оторвался от взлетно-посадочной полосы. Прошли испытания на территории Новосибирского авиазавода.

Тогда эксперты уточняли, что прошедшие испытания назвать полноценными полетом было нельзя.

Напомним, что разработка "Охотника" ведется по заказу Министерства обороны Российской Федерации с 2012 года. Бюджет проектных работ российского тяжелого ударного беспилотника оценивается в 1,6 миллиардов рублей.

При разработке 20-тонного "Охотника" использовались технологии снижения радиолокационной заметности.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что новостной портал Business Insider поставил Российскую Федерацию на первое место рейтинга сильнейших армий современной Европы.

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