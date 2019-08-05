Председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв предложил выделить следователей по лесным пожарам в отдельную категорию. Такую инициативу выдвинул парламентарий на круглом столе, посвященном борьбе с лесными пожарами в Сибири.
"Ситуацию необходимо менять и подходить к ней более профессионально. Предлагаю выделить в отдельную категорию следователей, которые будут заниматься изучением лесных пожаров. Они должны будут выявлять поджоги и противодействовать поджигателям", — пояснил Пискарёв.
Также депутат предложил усовершенствовать спецтехнику, оснастив ее системой ГЛОНАСС. По мнению Пискарёва, региональные и федеральные власти нуждаются в технологическом инструментарии, который поможет им более оперативно реагировать на крупные очаги возгорания в лесу.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Генпрокуратура РФ выявила ложные сведения среди данных, которые передавали региональные власти о пожарах в Сибири. Власти Иркутской и других областей предоставляли недостоверные данные о возгораниях, их расстояние до населенных пунктов, а также о примерном времени ликвидации.
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