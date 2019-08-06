За четыре дня работы авиации Минобороны России в Красноярском крае и Иркутской области удалось затушить лесные пожары на площади 753 тысячи гектаров.
4 августа с. г. самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации Минобороны России совершили 24 вылета, сбросив на охваченные огнем лесные массивы 1008 тонн воды. Вертолеты Ми-8 армейской авиации совершили 37 вылетов и 130 сливов воды общим объемом 650 тонн. За сутки потушено 303 тысячи гектаров горящего леса, ликвидировано 56 очагов открытого возгорания.
С начала проведения операции авиационной группировкой Минобороны России сброшено на охваченные огнем лесные массивы около 6000 тонн воды.
Самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России совершено 94 вылетов, вертолетами Ми-8 армейской авиации ЦВО и ВВО — 153 вылета на тушение пожаров.
"Применение самолетов и вертолетов Минобороны России для тушения пожаров позволило в пять раз снизить скорость распространения огня и ликвидировать задымление воздуха в городах и населенных пунктах Красноярского края, улучшить общую экологическую обстановку в регионе.
Авиационная группировка Минобороны России в составе 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Военно-транспортной авиации ВКС России, оборудованных специальными водосливными устройствами, приступила к тушению пожаров в Красноярском крае с 1 августа с. г.
Привлекаемые экипажи самолетов и вертолетов ВКС России имеют специальную подготовку и неоднократно выполняли задачи по тушению природных пожаров в различных регионах России", — пояснили в Минобороны РФ.
Фото: Соцсети
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